Budova pražského dejvického nádraží, kde se nachází oblíbená nádražní restaurace, by měla zůstat dosavadnímu provozovateli Martinu Ullmannovi. Společnost Spojka Events, která vyhrála ve výběrovém řízení, se rozhodla Ullmannovi provozovnu přenechat. ČTK to sdělila mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová. Restaurace přezdívaná Dejvická nádražka by tak měla zůstat zachována. Nyní SŽ dokončuje právní kroky a pracuje na zajištění nové smlouvy.

Mezi SŽ a dosavadním provozovatelem takzvané "nádražky" Ullmannem se vedl spor, který vznikl před několika lety kvůli zvýšení nájmu. Na obranu podniku se tehdy vzedmula vlna podpory a vznikla petice, nakonec se strany dohodly na prodloužení smlouvy do poloviny roku 2022. Od té doby podle dřívějšího vyjádření SŽ restaurace fungovala bez nájemní smlouvy.

"Podpora od občanů je obrovská. A jsem přesvědčen, že vše zvládnu, abych nádražku udržel," sdělil ve středu ČTK Ullmann.

SŽ letos podepsala nájemní smlouvu s firmou Spojka Events, jejíž majitelem je Andrej Zajcev, která zvítězila ve výběrovém řízení na provozovatele. Ullmann již dříve uvedl, že by odmítl prostory společnosti Spojka Events předat. Veřejná soutěž SŽ byla podle něj netransparentní.

"Správa železnic momentálně pracuje na zajištění nové smlouvy na pronájem nádražní restaurace v Praze-Dejvicích. Po ukončení výběrového řízení, které vyhrála společnost Spojka Events zastoupená panem Zajcevem, otevřela Správa železnic na základě jeho žádosti další jednání o budoucnosti této provozovny," uvedla dále Friebová. "Nyní Správa železnic dokončuje veškeré nezbytné právní úkony nejen se stranou společnosti Spojka Events a věří, že toto konsensuální řešení přispěje k zachování a podpoře komunitního života v pražských Dejvicích," dodala.

Spojka Events měla původně v prostorách vybudovat modernější gastronomické zařízení. Součástí pronájmu je kromě vnitřních prostor restaurace i krytá předzahrádka na peróně. O ponechání původní "nádražky" stála řada místních, svůj zájem projevovali lidé i na sociálních sítích.