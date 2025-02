Na podání přihlášek na střední školy mají rodiče poslední dva dny. Ve čtvrtek 20. února se „okno“ zavírá. Jenže v pondělí se na sociálních sítích objevilo několik zpráv od rodičů, že systém DiPSy, přes který se elektronická přihláška podává, nefunguje.

„Zkusil jsem to třikrát, a pokaždé to spadlo,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy – a také rodič, který chce své dítě přihlásit na střední školu. V úterý ráno to zkusil znovu a už to fungovalo, to už ale musel jet do práce a s dcerou do školy, takže ji vyplnit nestihl.

„Je to nepříjemné. Zbývají poslední tři dny, člověk má hodně práce a nemůže se každých pár hodin dívat, jestli systém zrovna funguje,“ řekl Špicar HN. Podobnou zkušenost měla řada dalších rodičů, kteří svou frustraci ventilovali na sociálních sítích. Podle Špicara systém nezvládl večerní nápor, kdy se k podání přihlášky dostane většina rodin.

Nyní už by měl systém podle Cermatu, který ho spravuje, funkční. „Od 17. 2. 2025 jsme v systému DiPSy zaznamenali několik běžných softwarových výpadků. Navzdory těmto technickým potížím se v průběhu dne úspěšně zpracovalo cca deset tisíc přihlášek. Od dnešního rána se přihlásilo dalších 600 uchazečů,“ uvedla v úterý ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.

Připomněla, že systém DiPSy lze využívat pro přihlašování do posledního možného dne, už před časem ale upozornila, že by rodiče s podáním přihlášky neměli zbytečně otálet a nechávat ho na poslední chvíli. V případě výpadku systému doporučujeme chvíli vyčkat a znovu se přihlásit.

DiPSy mohli uchazeči použít poprvé loni, jeho spuštění se zpozdilo kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti. Otevřel se 2. února 2024 večer. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) proto později lhůtu pro podávání přihlášek o den prodloužil.

Termín pro podání přihlášek na střední školy začal o půlnoci na sobotu 1. února 2025. Čas podání přihlášky neovlivňuje šanci žáků na přijetí. Přihlášku v úterý ráno podalo zhruba 114 tisíc uchazečů, loni se celkem přihlásilo 157 studentů. Vybrat mohou až tři školy nebo obory. Experti radí na první místo vybrat školu, kam chce žák nejvíce, i když má obavy, že se na ni nedostane. Druhou volit takovou, kam by také hodně chtěl, a podle výsledků z minulých let tuší, že má šanci se tam dostat, a třetí zvolit záchrannou.

Letos se na střední školy hlásí přes sto tisíc deváťáků, což je zhruba stejně jako loni. V některých městech, tradičně v Praze nebo Brně, tak opět mohou chybět místa v nejvíc poptávaných gymnáziích a některých typech středních škol. Mezi ty, kde je k přijetí potřeba nejvíce bodů, patří IT obory a pedagogická či zdravotnická lycea.

Systém Dipsy vytvořil bývalý ředitel Cermatu Miroslav Krejčí společně s několika ajťáky ze Slovenska. Získal za to uznání IT expertů, protože se mu systém povedlo vybudovat za rekordně krátkou dobu. Ale sklidil také kritiku, že se na práci částečně podílel i jeho nezletilý syn.

Loni na podzim ale z čela instituce odešel kvůli tlaku zaměstnanců Cermatu, kteří si stěžovali na jeho manažerské řízení. Krejčí se měl ještě nějakou dobu na spravování systému Dipsy podílet, to už ale nyní neplatí. „Od listopadu nová paní ředitelka vyhlásila pro zaměstnance Cermatu zákaz se mnou komunikovat, takže o současné situaci nemám žádné informace,“ řekl Krejčí HN.