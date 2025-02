Předseda Pirátů Zdeněk Hřib navrhuje, aby strana šla do sněmovních voleb s upraveným názvem kandidátky - Piráti a odborníci. Chce tím zdůraznit to, že strana nabízí řešení, která jsou založena na faktech. Společně s druhou kandidátkou na volebního lídra, senátorkou Adélou Šípovou jej spojuje téma dostupného bydlení. Šípová také apelovala na posílení programových priorit, s důrazem na klimatickou bezpečnost či sociální spravedlnost. Lídra nasadí Piráti buď v Praze, kde chce kandidovat Hřib, nebo ve Středočeském kraji, kam se hlásí jeho protikandidátka Šípová, zaznělo dnes na celostátním fóru strany ve Zlíně.

Hřib, který má 12 nominací, uvedl, že by chtěl přinést do politiky nové tváře a nové myšlenky. „Chtěl bych navrhnout, abychom do voleb šli pod upraveným názvem kandidátky - Piráti a odborníci. Není to o tom, že bychom neměli dost odborníků ve svých řadách, je to snaha podtrhnout to, že my tu kompetenci skutečně máme. Je potřeba říkat na plná ústa, že máme řešení, která jsou založena na faktech,“ uvedl Hřib. Na dotazy členů doplnil, že už nějaké odborníky-externisty oslovil. „Ta jednání probíhají, nejsem sám v předsednictvu, kdo odborníky oslovuje,“ podotkl. Podoba kandidátek je záležitostí krajských fór, pokud však bude zvolen národním lídrem, chtěl by představit svůj tým s odborníky zevnitř i zvenčí.

Šípová by se zapojení odborníků do kampaně nebránila, akcentovala ale ženy ve straně a navrhovala, aby se kandidátka jmenovala „vyváženě“ Piráti a odbornice. „Naše strana prochází obdobím změn a hledá novou dynamiku. Přišla jsem s jasnou vizí, nejen získat důvěru voličů, ale překročit i dvojciferný výsledek a vrátit se zpět do Sněmovny. Kdybych tomu nevěřila, tak tady nestojím,“ řekla Šípová, která kandiduje s pěti nominacemi z krajů. „Kandiduju proto, že věřím, že Piráti mohou znovu překonat výzvy a znovu posílí nadšení nejen mezi členy, ale i mezi voliči,“ uvedla. Je podle ní potřeba se mezi lidi vrátit fyzicky, nejen na internetu. Mezi její teze patří otevřenost, důvěra, odvaha, inovace a zdravá drzost.

Piráti ve Zlíně volí v sobotu dopoledne lídra pro sněmovní volby, představí nový vizuál. Předseda Zdeněk Hřib přivítal zhruba dvě stovky delegátů celostátního fóra v kroji jako místní „vidlák ze Slavičína“ a nářečím. Naša zem potřebuje velké změny, řekl s odkazem na baťovský Zlín jako místo inovací i sepětí s kořeny.