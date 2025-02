To jméno si již pamatuje málokdo, byť bylo počátkem devadesátých let symbolem úspěchu, ale také privatizačních triků. V roce 1992 se Vratislav Čekan nejdříve stal zachráncem fotbalové Viktorie Žižkov, aby se pouhý rok poté zapsal jako největší dlužník Fondu národního majetku (FNM). Nezaplatil tehdy za zprivatizovaný majetek, který obratem převedl dál, a z bank na něj vytáhl stamilionové úvěry. Policejní vyšetřování ustál a skoro třicet let o něm nebylo příliš slyšet.

To se změnilo až nyní. Obvodní soud pro Prahu 7 tento čtvrtek rozhodl, že má příštích pět let strávit ve vězení. S historkami o svém úspěšném podnikání v hluboké minulosti a schopností zhodnotit svěřené peníze či zprostředkovat výhodné obchody totiž z lidí vylákal více než 13 milionů korun. Skutečná suma je zřejmě mnohem vyšší, řada poškozených se totiž do řízení vůči Čekanovi nepřihlásila.

