Bez uhlí se ještě nějakou dobu neobejdeme, potřebují ho elektrárny, průmysl i domácnosti, tvrdí energetik Jan Vondráš ze společnosti Invicta Bohemica ve Spotlightu Aktuálně.cz. Obnovitelné zdroje to podle něj nezachrání a stát nemá jasný plán, jak to řešit.

Vláda počítala s uzavřením hnědouhelných elektráren do roku 2033, rostoucí ceny emisních povolenek a dalších faktorů ale vedou k tomu, že termín bude možná bližší. Jenže pokud zavřeme šest velkých kondenzačních elektráren, zavřou se i doly – těžba uhlí už nebude rentabilní, protože teplárny a závodní energetiky ho tolik nepotřebují. Nedostatek takzvaného technologického tepla pak ohrozí podniky ve 40 odvětvích, včetně takových gigantů jako například Unipetrol, Explozia, Synthesia, Lovochemie či Třinecké železárny – tedy páteř české ekonomiky. Uhlí by chtělo i kolem dvou tisíc obcí, kde se jím stále ještě v zimních měsících topí. A elektřinu nebude odkud dovézt, protože podobným problémům čelí i okolní země.

Stát přitom nemá jasný plán, jak to řešit, i když se jedná o vůbec největší transformaci naší ekonomiky, která byla historicky postavena na levném českém uhlí. „Říct, že během roku či dvou všechno přestavíme, předěláme do plynu, do biomasy, do komunálního odpadu, to nejde. Energetika je zaoceánský parník, který než se pootočí o 10 stupňů, tak to trvá nějakou dobu. To není výroba cviček,“ říká Vondráš. Vládní analýzy počítají s tím, že fotovoltaika bude vyrábět i v zimě, kdy slunce nesvítí. A pokud bychom chtěli chybějící elektřinu vyrábět plynem, potřebujeme více než dvojnásobek plynu, který nyní dovážíme. Jenže takové množství plynu k nám není kudy dostat.

Bez uhlí se zkrátka ještě nějakou dobu neobejdeme – minimálně do doby, než budeme mít nové jaderné elektrárny a malé modulární reaktory, které budou doplňovat plyn a obnovitelné zdroje. Jenže nový blok jaderné elektrárny se dnes staví dvacet let – především kvůli zpřísnění povolovacích procesů po Fukušimě. Výsledkem je, že se v Evropě dvacet let nepostavil nový jaderný blok.