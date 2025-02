Občanští demokraté umístili před pár dny na sociální sítě a k silnicím novou verzi plakátů, z nichž premiér Petr Fiala v bílé košili a s lehce potutelným úsměvem oznamuje, čím jeho vláda přispěla k lepšímu životu v Česku. Tentokrát jde o dostupnější nájemní bydlení.

„(Vláda dává) sedm miliard na podporu dostupného nájemního bydlení. Stát, obce nebo soukromý sektor postaví dva tisíce nových bytů do roku 2026,“ sděluje Fiala k materiálům, kterým vedle Fialova portrétu dominují hesla „Zásadní krok“ a „Přelom je tu“. Ve volebním roce jde podle odborníků o ukázkový příklad nezvládnuté politické komunikace, kterou vláda nahrává opozici.

„Vypadá to jako nepovedený Andrej Babiš před deseti lety,“ říká k vizuální podobě Denisa Hejlová z katedry marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. S tím, že vizuály působí jako variace na šéfa hnutí ANO, který roky vystupoval na billboardech jako usměvavý muž v bílé košili. Ještě hůř však podle ní vyznívá obsah sdělení.

Kampaň šéfa ODS Petra Fialy, která v únoru 2025 odkazuje na téma bydlení. Foto: ODS

„Snaží se natírat černou na bílo. Je to velmi nedůvěryhodné. Jeden z největších průšvihů vlády byla digitalizace stavebního řízení, která znemožňuje dostupnost bydlení. Mohou to sice házet na Piráty a Ivana Bartoše, ale je to výsledek práce celé vlády. Ta v oblasti bydlení naprosto selhala,“ vysvětluje Hejlová s tím, že nechápe, koho napadlo propagovat v kampani právě toto téma.

„Připadá mi, že ODS ve svých kampaních vybírá přesně ty věci, které se koalici Spolu nejvíc nepovedly. Můžeme ji pochválit za zahraniční politiku nebo za nějakou rovinu slušnosti v komunikaci, ale rozhodně ji nemůžeme pochválit za lepší dostupnost bydlení nebo prosperitu,“ zmiňuje téma, které koalice propagovala dřív.

Podobně kriticky to vidí zakladatel Institutu politického marketingu Karel Komínek. Podle něj jde o další z momentů, které se prolínají celým funkčním obdobím Fialova kabinetu. A v podstatě už dobou před ním.

„Zejména Petr Fiala se před svým nástupem do pozice premiéra důsledně vymezoval vůči náhodnému ad hoc stylu vládnutí Andreje Babiše. Celou kampaň vytvářel soustavný dojem, že ihned po převzetí moci vytáhne připravený manuál, který pomalu osm let v opozici připravovali, a začnou okamžitě konat,“ říká Komínek.

Nic z toho se však nestalo. Když Fiala zmiňuje, že zajistí dva tisíce nových bytů do roku 2026, je to tak „o rok později, než by to bylo reálně třeba, aby vláda dokázala z úspěchu těžit. Je to stejné strategické selhání jako například digitalizace, která doslova explodovala vládě do obličeje během kampaně ke krajským a senátním volbám,“ říká Komínek.

Mluvčí ODS Jakub Skyva k aktuálním materiálům sdělil pouze to, že si je strana připravila sama. „Nejde o žádnou jednorázovou kampaň, ale spíš o kontinuální komunikaci,“ uvádí k vizuálům s Fialou, na kterých se postupně objevují různá hesla a témata. Podle Hejlové je nicméně jejich volba zcela kontraproduktivní. Zapadá do nepovedených pokusů, jako byla videa s nákupem Nutelly v Německu, která si ODS rovněž připravovala sama.

„Výsledkem je, že se o vítězství ANO ve volbách už dlouho mluví jako o hotové věci. Kdyby opozice nedělala vůbec nic, předseda její stínové vlády Karel Havlíček odjel do lázní a dával na Instagram jenom fotky se svým psem, tak to stačí,“ poznamenává Hejlová s odkazem na opozičního politika, který už měsíce zásobuje sociální sítě fotkami, jak diskutuje s voliči po hospodách nebo objíždí republiku se svým psem Betynou.