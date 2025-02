Lidská populace stále více stárne, nicméně data neukazují, že by se nějak výrazně zvyšovala kvalita života prožitého v důchodu. Podle ředitele externí distribuce NN Životní pojišťovny Petra Němečka máme do budoucna zaděláno na problém, protože silné ročníky, které odejdou do penze, nebude mít kdo nahradit. „Každý si bude muset sám převzít zodpovědnost za své stáří,“ říká ve Spotlightu+.

Podle Němečka se lidé často nedostatečně zajišťují na své stáří a věci, jako jsou třeba životní pojistka, řeší na poslední chvíli. „Je to produkt, který člověk primárně nechce kupovat, protože nechce přemýšlet, že by mohl umřít nebo že má nějakou nemoc. Ale jako si pojišťuji dům, auto, tak bych si měl pojistit svůj zdravotní stav,“ popisuje v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

Vývoj demografické křivky je podle něj momentálně neúprosný a podle predikcí to vypadá, že pracovně nahradit silné ročníky, které odejdou zanedlouho do důchodu, půjde jen stěží. „Ty trendy se nám trošku nepotkávají a je jasné, že bude muset dojít k nějakému snížení standardu, nebo většímu zapojení nás všech,“ vysvětluje Němeček.