SOCDEM ukončila jednání o společném cestě k podzimním sněmovním volbám s hnutím Stačilo!, oznámila v pondělí předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová. Hnutí, které zahrnuje KSČM, podle ní nechce zdůrazňovat levicová témata, bere je pouze jako okrajová. Ve středu strany uzavřely debatu o programu a v neděli grémium SOCDEM jednomyslně rozhodlo v jednáních nepokračovat. Hlavním tématem kampaně SOCDEM bude podle Maláčové bydlení. Programové priority oznámí strana na konferenci koncem března. Zda bude jednat o spolupráci s dalšími menšími subjekty, je otevřené.

Maláčová na tiskové konferenci poděkovala předsedkyni komunistů Kateřině Konečné za korektní jednání. „Neznamená to, že jsme nepřáteli. Jsme konkurenty, ale soupeřem je nynější vláda,“ konstatovala. V kampani se chce sociální demokracie zaměřit na drahé energie, bydlení a potraviny.

Limit pro výdaje na kampaň schválilo širší vedení SOCDEM ve výši 65 milionů korun.

Maláčová uvedla, že k jednání s hnutím ji přivedl úmysl vytvořit v Česku po francouzském vzoru levicovou alianci. „Byli jsme ochotni přistoupit na to, že integrátorem bude značka Stačilo!, která v evropských a krajských volbách zabodovala a působila jako subjekt postavený na hodnotách levice. Čas bohužel ukázal, že hnutí Stačilo! nechce zdůrazňovat levicová témata, ale je postaveno ryze na antisystémovém programu,“ konstatovala.

Bývalý předseda SOCDEM Michal Šmarda ocenil krok Maláčové, přišel podle něj ještě včas. ČTK řekl, že strana má na to, aby voliče stihla oslovit a ve volbách byla úspěšná. Nyní jí průzkumy připisují zhruba 2,5 procenta voličských hlasů, aby se dostala do dolní komory, potřebuje nejméně dvojnásobek.

„Spouštíme kampaň na podporu bydlení pod názvem Bydlení je naše zbrojení. Rozjíždíme se do regionů a zvyšujeme frekvenci našeho kontaktu s voliči. Na konec března připravujeme programovou konferenci, kde zveřejníme klíčové body programu pro zářijové volby. Jestli půjdeme do voleb samostatně s podporou malých levicových stran, nebo v alianci s jinými významnými subjekty, je otevřené. Každopádně my z voleb strach nemáme a v těchto dnech spouštíme intenzivní kampaň mezi lidmi,“ uvedla Maláčová.

Část sociálních demokratů kritizovala Maláčové vyjednávání s komunisty a Stačilo!, další část požadovala referendum o spolupráci s hnutím. Stačilo! oznámilo svoje volební teze a lídry v polovině ledna. Někteří ze sociálních demokratů to tehdy vnímali s ulehčením.

Za nepříliš překvapivé označil ukončení vyjednávání se Stačilo! politolog Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Aleš Michal. „Rozdíly v některých, zejména zahraničněpolitických principech, jsou značné. Už faktické zahájení kampaně Stačilo! bez SOCDEM značilo, že k dohodě spíše nedojde. Jana Maláčová si už nemůže dovolit ztrácet čas, zároveň se na posledním sjezdu prakticky zaručila za dojednání volební aliance,“ sdělil ČTK. Dá se podle něj čekat, že Maláčová povede další jednání s jinými stranami, ty však nemají tak silné preference jako Stačilo!. Z hlediska případného úspěchu to tak bude hodně riskantní a nejisté, míní. Prostor pro umírněně levicovou alianci, kde by SOCDEM měla dominantní postavení, mu přijde relativně obsazený.