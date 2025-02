Více než půl milionu Ukrajinců dnes pobývá v Česku. Alespoň některé z nich by ale Kyjev rád motivoval k návratu do vlasti, odkud utekli před válkou. Od léta by se proto mělo v Praze otevřít centrum, které jim s cestou do rodné země pomůže. S jeho vznikem počítá ministerstvo vnitra, které jedná na základě žádosti Kyjeva. Pro tuzemské zaměstnavatele však Ukrajinci tvoří významnou pracovní sílu. Jejich náhlý odchod by tak mohl v některých oblastech oslabit českou ekonomiku.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdo bude financovat návratová centra.

Jaké služby Ukrajincům poskytnou.

Co na to říkají zaměstnavatelé.