V příštím volebním období je pro Česko reálné zvýšit výdaje na obranu ze současných dvou procent HDP na tři procenta, pokud bude nynější koalice ve vládě. V dnešním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl premiér Petr Fiala (ODS). V rozpočtu na příští rok chce dosáhnout zvýšení částky na obranu na 2,1 nebo 2,2 procenta HDP, aby měla vláda rezervu a s jistotou dosáhla minimálně dvouprocentní hranice výdajů.

Jedno procento HDP navíc v nynějších číslech podle premiéra činí asi 85 miliard korun. „To nejde navýšit z roku na rok,“ řekl. O postupném zvyšování peněz na obranu se pak chce bavit i na pondělní schůzce prezidentů a premiérů členských států Evropské unie v Bruselu, která bude zaměřená právě na obranu. Dalšími tématy bude například posílení a větší koordinace nákupů techniky nebo posílení výrobních kapacit obranného průmyslu, dodal.

Z krátkodobějšího hlediska chce premiér dosáhnout mírného navýšení peněz na obranu na příští rok tak, aby s ohledem na případné neúplné plnění rozpočtu Česko s jistotou splnilo dvouprocentní závazek NATO. „Bylo by bezpečnější, abychom ten rozpočet sestavovali s určitou rezervou,“ řekl premiér. O navýšení rozpočtu na obranu na příští rok bude jednat s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a koaličními partnery. „Třeba se domluvíme na něčem vyšším,“ uvedl premiér k záměru zvýšit výdaje na 2,1 až 2,2 procenta HDP.

Dodal, že z pohledu české ekonomiky je navyšování peněz na zbrojení dobrou investicí. „Má z toho hodně český průmysl, jsou to často věci s vysokou přidanou hodnotou, podporujeme tím výzkum. Lidé se nemusí bát, to jsou skutečně dobře vynaložené peníze,“ uvedl.

Vrcholní zástupci zemí EU se v pondělí k otázkám obrany sejdou v Bruselu na jednání, které svolal předseda unijních summitů António Costa a zúčastní se ho i generální tajemník NATO Mark Rutte a britský premiér Keir Starmer. Bude to první podobné setkání unijních vůdců zaměřené na téma obrany, rovněž i první summit po nástupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa a také první podobná schůzka s britským premiérem od odchodu Británie z EU před pěti lety.

Flexinovela zákoníku práce

ODS s TOP 09 podle Fialy podpoří schválení novely zákoníku práce i v případě, že do ní neprosadí výpověď bez udání důvodu. Přiznal, že pro tuto změnu nemá podporu ani v rámci koaličního tábora.

„Ano, nemáme pro to většinu,“ uvedl ministerský předseda. Pokud se dostatečnou podporu pro navrhovanou změnu najít nepodaří, což je podle Fialy nejpravděpodobnější, ODS naopak podpoří schválení takzvané flexinovely zákoníku práce, která je potřebná kvůli liberalizaci pracovního trhu. „Nebudeme si hrát na ublížené. My kvůli tomu určitě neshodíme flexinovelu zákoníku práce,“ dodal premiér.

Výpověď bez udání důvodu navrhli poslanci ODS a TOP 09 do takzvané flexinovely zákoníku práce. Podle nich by zaměstnavatelům umožnila pružněji reagovat na situaci na pracovním trhu. Proti změně se kromě opozice postavili zástupci KDU-ČSL a STAN. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) ve středu pohrozila přípravou generální stávky, pokud by změna byla přijata.

Předseda ČMKOS Josef Středula na rozdíl od premiéra označil ve středu návrh za neakceptovatelný, ohrožující demokracii. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nepředpokládá, že by výpověď bez udání důvodu měla šanci na schválení. Plán odborů na stávku považuje za zbytečný.

Při výpovědi bez udání důvodu by zaměstnanci náleželo nejméně dvojnásobné odstupné, tedy zpravidla aspoň dva až šest měsíčních výdělků podle doby zaměstnání.