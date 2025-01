Kryptoměny se těší stále větší pozornosti politiků, a to i díky úspěchu, které tohle téma přineslo americkému prezidentovu Donaldu Trumpovi. Několik českých poslanců z koalice Spolu teď dává dohromady návrh, jak dovolit například vyplácení mezd v bitcoinech nebo umožnit jejím prostřednictvím spořit na důchod. Byl by to další krok, jak dostat digitální mince do české ekonomiky. Na konci loňského roku sněmovna schválila, že se zisky z kryptoměn budou danit stejně jako u akcií. Ve středu pak guvernér České národní banky oznámil záměr držet část rezerv v bitcoinech.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co navrhují poslanci změnit kolem bitcoinu.

Co tomu zatím brání.

Jak to vidí kryptoměnová asociace.

Jaké jsou už dnes možnosti s virtuálními měnami.