Ministerstvo školství chce, aby od září nepedagogické pracovníky ve školách, jako jsou kuchařky či školníci, platily obce. Školy by ale přestaly dostávat peníze také na učební pomůcky nebo další vzdělávání pedagogů. I ty by jim měly dávat obce, kterým by se měly odpovídajícím způsobem navýšit příjmy z rozpočtového určení daní. Zatímco s tím, že kuchařky mají platit obce, řada škol problém nemá, proti převedení nákladů na učební pomůcky se bouří všichni. A ministerstvo už připouští změny.

