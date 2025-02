Před rokem začaly první státní instituce přijímat takzvané eDoklady neboli občanku v mobilu. Odstartovala to ministerstva a některé další celostátní úřady, posléze se k nim přidala policie či soudy. A od letošního ledna přijímají elektronické doklady pošty, ale také třeba volební komise. Aplikaci si mezitím stáhlo do mobilu přes půl milionu lidí. Přestože ale ve všech institucích už elektronické doklady přijímají, neznamená to, že skončilo ruční přepisování údajů.

Například na poště fungují eDoklady jednoduchým způsobem. Obsluha přepážky sáhne do zásuvky a vyndá papír s vytištěným QR kódem. Zákazník pak otevře svou aplikaci v mobilu, kód načte a jeho osobní údaje se záhy objeví na obrazovce za přepážkou. Jenže ty je pak potřeba přenést do interních systémů pošty. A právě v tom je háček. „Například čísla občanky ještě musíme převádět ručně,“ ukazuje názorně pracovnice pošty.

