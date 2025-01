Volby do Poslanecké sněmovny by nyní přesvědčivě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,9 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 18,2 procenta a třetí hnutí Starostové a nezávislí (STAN) 11,1 procenta.

Do sněmovny by se dostali ještě opoziční SPD a Piráti a těsně také uskupení Stačilo!

Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní komory by naopak nepřekonali Motoristé. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News.

Výsledky jsou velmi podobné jako v posledních dvou týdnech. „Kdybychom měli najít nějaký trend, který se zatím zdá být, tak je to mírný a pozvolný růst hnutí STAN, které od první vlny nabralo přes jeden procentní bod zisku,“ řekl CNN Prima News analytik STEM Martin Kratochvíl.

SPD by volilo 8,5 procenta lidí a Piráty 6,7 procenta. Uskupení Stačilo! by mělo rovných pět procent. Proti minulému týdnu si tak polepšilo pouze o desetinu procentního bodu, což by ale v tomto případě bylo klíčové a znamenalo by to zisk sněmovních mandátů. Naopak Motoristé, kteří před týdnem měli také 4,9 procenta, si pohoršili o jeden procentní bod na 3,9 procenta. Za nimi skončila SOCDEM, okolo dvou procent se pohybují Přísaha, Svobodní a Zelení.

ANO by při těchto výsledcích získalo 89 sněmovních křesel. Koalice Spolu by měla 46 mandátů, STAN 25, SPD 19, Piráti 13 a Stačilo! osm. Současná vládní koalice by tak obsadila 71 křesel, což by ve dvousetčlenné sněmovně na většinu nestačilo.

Aktuální průzkum se konal od 3. do 21. ledna a zúčastnilo se ho 2573 respondentů. K volbám by podle něj přišlo 60,5 procenta voličů. Na podzim 2021 byla volební účast 65,43 procenta.