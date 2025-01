Najít dobrého řemeslníka může být někdy nadlidský úkol. To by se do budoucna mohlo změnit. Vláda totiž plánuje zavést mistrovské tituly pro živnostníky, kteří dokonalé zvládnutí svého řemesla prokážou. Pro jejich klienty by to znamenalo větší míru jistoty, že dílo, za které zaplatí, bude po všech stránkách kvalitní. Zavést podobné zkoušky už se však neúspěšně snažila minulá vláda.

Návrh předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem vytvořit systém „uznávání nejvyšší úrovně odborných dovedností“. Ten by měl podle resortu podpořit prestiž řemesel, zvýšit konkurenceschopnost českých odborníků a současně posílit zájem mladých lidí o technické obory. „Zároveň zajistí i vyšší kvalitu služeb pro spotřebitele,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

