Muž z Ostravy přišel o dva miliony korun, když uvěřil nabídce investování do kryptoměny, kterou viděl na sociální síti. Podvodem se nyní zabývají porubští kriminalisté. ČTK to ve středu sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Muž v produktivním věku si podle ní myslel, že za investované dva miliony dostane dva další. „Na sociální síti muže upoutala reklama, která nabízela různé investování financí s vysokým zhodnocením. Na odkaz kliknul, zaregistroval se a zadal telefonní číslo. Poté byl telefonicky kontaktován mužem, který vystupoval zřejmě pod pseudonymem. Vysvětlil mu investování a potom mu přes aplikaci poslal podklady pro platbu registračního poplatku ve výši 7000 korun,“ popsala případ mluvčí.

Oběť zřejmě nepojala žádné podezření. „Muž hovořil plynule česky a během několika hovorů mu sdělil i informace ze svého soukromí. Doslova byl přátelský, a získal si tedy zřejmě muže na svou stranu,“ uvedla mluvčí.

Po zaslání registračního poplatku zavolal poškozenému další muž. „Ten mu poslal návod ke stažení aplikace pro nákup kryptoměny a další aplikace, která měla sloužit k zabezpečení. Jakmile vše poškozený stáhl do svého mobilního telefonu, založil si účet, kde vyfotil občanský průkaz a založil si kryptoměnovou peněženku,“ uvedla Michalíková.

Muž postupně vkládal peníze a myslel si, že nakupuje kryptoměnu USDT. „Během půl roku provedl zhruba tři desítky plateb v hodnotě dvou milionů korun. V aplikaci viděl, jak s nákupem kryptoměny USDT vydělává peníze, celkově tam mělo být v přepočtu zhruba čtyři miliony korun. Jak sám poškozený uvedl, zhruba po půl roce přišel čas z kryptopeněženky část peněz vybrat. Proto si chtěl přeposlat 300 tisíc korun,“ uvedla Michalíková.

Z kryptopeněženky se sice peníze odečetly, na bankovní účet už ale nepřišly. Muž tak záhy zjistil, že se zřejmě stal obětí podvodu.

Policie před podobnými podvody varuje a doporučuje maximální obezřetnost. „Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny. Stejně tak je důležité ověřit si věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti a rovněž je třeba pamatovat na to, že nikomu za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup ke svému počítači či do telefonu,“ uvedla Michalíková. Dodala, že podobné případy jsou dnes opravdu sofistikované a neustále jich přibývá.