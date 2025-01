Sněmovní volby by v prosinci vyhrálo ANO s 33,5 procenta hlasů. Podle Medianu by hnutí STAN s 13 procenty předstihlo ODS, která by získala 11,5 procenta hlasů. Do sněmovny by se dostalo šest stran a hnutí, své zástupce by tam měli také Piráti a komunisté. Pod pětiprocentní hranicí by zůstalo opoziční hnutí SPD, naopak by uspěli Motoristé se sedmi procenty hlasů. Vyplývá to z volebního modelu, který v pátek zveřejnila agentura Median.

Bez poslanců by v případě samostatné kandidatury skončily také vládní strany TOP 09 a KDU-ČSL. Podle podepsaného memoranda s ODS ale tyto tři strany plánují kandidovat v koalici Spolu.

Preference ANO a ODS se oproti listopadovému modelu nezměnily. STAN si polepšil o tři procentní body. Preference Motoristů vzrostly o půl procentního bodu, o stejný podíl se naopak snížily preference Pirátů. Ti by dostali šest procent hlasů. Komunisti si meziměsíčně pohoršili o 1,5 procentního bodu a obdrželi by pět procent hlasů. O dva procentní body klesly preference hnutí SPD, v prosinci by ho volilo 4,5 procenta voličů.

Ochota zúčastnit se voleb mírně poklesla na 61 procent, v posledních sněmovních volbách v říjnu 2021 byla volební účast 65,43 procenta.

Průzkumu Medianu se mezi 21. listopadem a 31. prosincem zúčastnilo 1015 dospělých respondentů. Statistická odchylka volebního modelu je plus minus půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u stran s největší podporou.