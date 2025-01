Obchodníci začali opět nabízet bonbony a další produkty s obsahem HHC. Syntetickou látku, která je svými účinky podobná THC známému z marihuany, stát sice loni zakázal prodávat. Jenže jen do konce roku. Od letoška je její prodej opět možný. Díky právní mezeře to bude možné až do doby, než ministerstvo zdravotnictví zasáhne například vyhláškou.



