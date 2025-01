Projekt nového dřevěného sídla státních Lesů ČR v Hradci Králové je vzhledem k blížícím se volbám nejistý. Architektonicky ojedinělá stavba obklopená zelení by přišla na jeden a půl miliardy korun a podle původních plánů by se měla začít stavět za dva roky. Hnutí ANO, které je favoritem voleb, ale projektu podle své stínové ministryně zemědělství a poslankyně Margity Balaštíkové nakloněno není. Není vyloučeno, že by ho zastavila. Na přípravu stavby, která má nahradit stávající ředitelství v chátrajícím panelovém domě ze 70. let, přitom už podnik vynaložil od roku 2017 téměř 100 milionů korun.

