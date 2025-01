Evropa směřuje do velkého propadu výroby elektřiny, což znamená, že po ní vznikne velký hlad, tvrdí Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničních věcí pro otázky energetické bezpečnosti. "Jsme druhý největší exportér elektřiny v EU, to ale přestane platit a pro velkou část české veřejnosti to bude velký šok," dodává.

Budování bezemisní energetiky nás podle Bartušky přijde draho a politici by to měli lépe komunikovat. "Velká část politiků, nejenom u nás, přijala tezi, že elektřina z fotovoltaiky a větru je zdarma. Což samozřejmě není pravda," vyvrací odborník.

Například náklady na výstavbu jednoho větrného parku v Norsku produkujícího 1500 MW budou kolem 7 miliard eur. "Málokterý politik to chce vyslovit nahlas, protože každý chce být znovu zvolen. Ale slibovat levnou a bezproblémovou energetiku v Evropě, to prostě není pravda," tvrdí Bartuška.