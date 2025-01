Česká národní banka (ČNB) loni vykázala zisk 154,8 miliardy korun. Vyplývá to z pátečních údajů o bilanci centrální banky. Hospodářský výsledek je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2024. Konečný výsledek hospodaření by měla ČNB zveřejnit na jaře. V roce 2023 vykázala centrální banka zisk 55,1 miliardy korun.

Pokud se předběžné údaje potvrdí, znamenalo by to rekordní zisk centrální banky. Zatím nejvyšší zisk vykázala ČNB v roce 2020, kdy to bylo 91,7 miliardy korun. Naopak nejhlubší ztrátou skončilo hospodaření ČNB v roce 2022, kdy dosáhla 411,9 miliardy korun.

Vykázaný zisk zřejmě stejně jako v předchozím roce přispěje ke snížení kumulované ztráty centrální banky z minulých let. Ke konci loňského roku tato kumulovaná ztráta dosahovala 432 miliard korun.

Účetní závěrku ČNB zatím neposoudil externí auditor. Konečný hospodářský výsledek centrální banky za loňský rok bude známý až ve zprávě o hospodaření, kterou ČNB publikuje na jaře.

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje na to, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu.

ČNB určuje měnovou politiku, pečuje o finanční stabilitu, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz a devizový dohled.