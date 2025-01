Nestane se to za 5 nebo za 10 let, ale pojďme se k tomu přiblížit,” komentuje ekonom Petr Janský výrok premiéra Petra Fialy (ODS) slibující dorovnání se německým platům do čtyř let. Nesouhlasí s jeho časovým odhadem, pozitivně však hodnotí vytyčený směr. “Středopravicový premiér mluví o zvyšování výdělků, to je skvělé,” říká v rozhovoru pro Spotlight.

Přiblížení se německým výdělkům vidí Janský reálně v "druhé polovině tohoto století". Momentálně se podle něj ale spíše vzdalujeme, než přibližujeme. "Nezvyšuje se nám podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí tak, jak by mohl a to je problém. Lidé tvoří více svýma rukama než mozky, pojďme to řešit," vybízí.

Právě dlouhodobá investice do vzdělání je podle něj efektivní klíč ke zrychlení ekonomiky. "Máme tady velmi šikovné lidi vzdělané v odborném, učňovském školství, ti ale nemají vysoké platy. Nové generace musíme vzdělávat ve věcech, které budou mít přidanou hodnotu," myslí si Janský.