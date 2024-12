Podle ředitele hasičského odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Miroslava Lukeše by měli být Češi připraveni, aby zvládli alespoň tři dny bez pomoci záchranářů v případě krize. To obnáší základní potraviny, dostatek vody, léky i nabité powerbanky. To, jak se v krizových situacích chovat, podle něj častěji vědí lépe žáci škol než dospělí. „A nejde jen o napadení České republiky.“

„Jaderná hrozba straší spoustu lidí. Ale to, na co my se připravujeme, je spíš konvenční válka, a to je to, co probíhá na Ukrajině,“ říká šéf civilní obrany. V souvislosti s ruskou agresí se mnoho Čechů bojí nejhoršího.

„Máme řadu dotazů na možnost ukrytí a použití masek,“ popisuje Lukeš, jak činnost jeho odboru krizového řízení proměnila válka na Ukrajině. V rozhovoru se Světlanou Witowskou říká, že místo plynových masek by lidé měli raději sáhnout po sadě respirátorů a úkryt hledat hluboko pod zemí, kde jsou dostatečně odolné stěny a stropy.

„Nám všem skutečně pomůže, když lidé budou nějakým základním způsobem připraveni na jeden, dva a nejlépe tři dny přežití bez toho, aniž by museli žádat o pomoc obec nebo záchranné složky,“ apeluje expert. Podle něj nejsou Češi připraveni na krizové situace a nepočítají s tím, že by doma měli mít nějaké základní zásoby.

„Během příštího roku ale chceme vybudovat systém, na jaký jsme zvyklí ze zemí západní Evropy, který umožní složkám integrovaného systému a státu poslat lidem do telefonu zprávu s jasným textem, co se děje,“ říká Lukeš.