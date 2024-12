Jihokorejský parlament dnes na druhý pokus rozhodl o odvolání prezidenta Jun Sok-jola, který se minulý týden pokusil v zemi zavést stanné právo, informovaly agentury Reuters a Kjódó. Pro krok, který musí do šesti měsíců ještě potvrdit ústavní soud, se vyslovilo 204 poslanců, pro přijetí bylo třeba 200 hlasů.

Dnešního hlasování se zúčastnilo všech 300 zákonodárců poté, co první pokus o odvolání hlavy minulou sobotu neuspěl, když sál opustili poslanci z prezidentovy Strany lidové moci (PPP).

Jun Sok-jola vyhlásil nečekaně stanné právo minulý týden, zdůvodnil ho údajnými sympatiemi opoziční Demokratické strany ke komunistické Severní Koreji – ty se měly projevit protistátní činností opozičních politiků, kteří komplikovali přijetí státního rozpočtu na příští rok. Poslanci rychle svolali schůzi a ještě v noci prezidenta vyzvali, aby rozhodnutí odvolal. Do toho do parlamentu vstoupili vojáci. Opustili jej až poté, co hlava státu stanné právo zrušila.

Post prezidenta Jun Sok-jol zastává teprve od roku 2022, kdy ve volbách porazil liberálního soupeře o méně než procento hlasů. Což je nejtěsnější výsledek, který země zaznamenala od roku 1987, kdy začala volit prezidenty přímo.

Proč Jun Sok-jol přistoupil k tak dramatickému kroku? Podle posledních průzkumů významně ztrácel na popularitě. Web The Korea Times začátkem týdne uvedl, že hlavu státu podporuje čtvrtina respondentů, předtím ale obliba poklesla i na 17 procent.