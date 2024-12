Na příspěvku na péči vyplácí stát lidem každý rok desítky miliard ročně. Po důchodech a nemocenské je to objemově třetí největší dávka, která často drží na nohou celé rodiny pečující o nemohoucího příbuzného. Nezřídka se přitom životní situace mění ze dne na den, jenže přiznání klíčového příspěvku je složitý proces na bezmála pět měsíců. A plný papírů.

Obojí by se teď mělo změnit. Na konci příštího roku by se tak doba vyřizování žádosti mohla zkrátit na polovinu a celý proces by měl běžet online. Plánuje to ministerstvo práce a sociálních věcí, vedené Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Kromě toho chce resort změnit také samotné hodnocení nároku na dávku – vyšších částek by se mohli dočkat pečující o lidi s autismem či s demencí.

