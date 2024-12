Akademický sněm v úterý zvolil novým předsedou Akademie věd ČR (AV ČR) Radomíra Pánka. Do funkce má nastoupit v březnu 2025 a AV ČR povede do roku 2029. Volbu musí ještě schválit vláda a poté ho do funkce jmenuje prezident. Pánek zvítězil v prvním kole, když získal nadpoloviční většinu hlasů, a to 128 z 242 hlasovacích lístků. Ve funkci vystřídá Evu Zažímalovou, které končí druhé volební období.

O post se ucházeli další čtyři kandidáti. Pavel Baran však před volbou odstoupil a vyjádřil podporu Pánkovi, o totéž požádal členy sněmu. „Moc si vážím důvěry, kterou do mě vkládáte. Udělám maximum pro to, abychom Akademii věd ČR posunuli o pořádný kus dál,“ řekl po svém zvolení Pánek členům Akademického sněmu. Baran prohlásil, že by předseda měl být zkušený manažer, silná osobnost a aktivní vědec, což podle něj Pánek splňuje.

Pánek je ředitelem Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Mimo jiné řídí mezinárodní projekt EUROfusion, což je evropské konsorcium zaměřené na vývoj jaderné fúze. Mezi jeho programové cíle patří například zvýšení mezd pracovníkům.