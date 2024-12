Byl pozván, tak neodmítl. „Dokázali jsme se shodnout na evropském programu. A teď počkáme, s jakým programem Motoristé přijdou do voleb v roce 2025, koho postaví, jak uspějí,“ říká plný očekávání první místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček v předsálí sportovní haly Královka na pražské Letné.

Právě tady se v sobotu konal první kongres strany Motoristé sobě, kterou založil dlouholetý spolupracovník bývalého prezidenta Václava Klause Petr Macinka. Ten netají ambice Motoristů dostat se příští rok do sněmovny a promluvit do sestavování vlády. A že jsou ambice Motoristů větší, než by se z lehce satirického názvu mohlo zdát, bylo na první pohled patrné i na místě.

