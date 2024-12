Dvě továrny na moduly pro malé modulární reaktory (SMR) by mohly vzniknout v České republice. V příštích 20 až 30 letech by podle maximálního předpokladu zaměstnaly až 8 tisíc lidí. „Lokality pro továrny definitivně vybrané nejsou, existují favorizované“, řekl ve čtvrtek ČTK člen představenstva Skupiny ČEZ Tomáš Pleskač po debatě Institutu pro veřejnou diskusi v ÚJV Řež. Jako jednu z možných variant už představili zástupci Jihočeského kraje, Rolls-Royce SMR a ČEZ místo u jihočeského letiště.

„Číslo zahrnuje maximální předpoklad, ve smyslu, že by to znamenalo řekněme dvě továrny na výrobu modulů, které budou v podstatě montovat do modulů i součástky, které vyrobí jiní dodavatelé, protože tam se zdaleka nebude vyrábět všechno, tam se budou kompletovat moduly,“ prohlásil Pleskač. Dodal, že předpoklad zahrnuje i to, že se v ČR budou vyrábět komplety tlakových nádob.

ČEZ a společnost Rolls-Royce SMR podepsaly v říjnu strategickou spolupráci na vývoji modulárních reaktorů. Spolupráce je připravována na několik desetiletí a počítá s tím, že ČEZ se bude přímo podílet na vývoji nové technologie modulárních reaktorů i na jejich výrobě v globálním měřítku.