V Bruselu působí málo Čechů, především ve vysokých funkcích. Hlásí se jich nemnoho, stát za ně navíc dlouho nebyl schopen efektivně lobbovat. Z hlediska zastoupení v kabinetech jednotlivých eurokomisařů se to nyní povedlo změnit. Jde přitom o posty, které v Bruselu patří k nejdůležitějším a každý stát Evropské unie se do nich proto snaží prosadit co nejvíc svých občanů. Česku se to za 20 let jeho členství v EU prakticky vůbec nedařilo.

Letos ale naopak uspělo. Do různých kabinetů se dostaly hned čtyři Češky a jeden Čech. Jde přitom o vlivné kabinety, nikoliv o týmy eurokomisařů, kteří od šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové dostali na starost jen málo vlivné portfolio.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Na kom stál lobbing za Čechy především.

Co bylo klíčové pro to, aby Češi uspěli.

Proč se naopak nedostali k rakouskému a polskému eurokomisaři.