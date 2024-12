Buď to člověka zlomí, upadne do plánů na sebevraždu nebo agrese, anebo si vybere jinou cestu, popisuje novinářka Alsu Kurmaševová, jak přežila devět měsíců v ruské vazební věznici, většinou na samotce. Nakonec byla odsouzena k šesti a půl letům vězení za šíření nepravdivých informací o ruské armádě. „Jako novináři jsme dělali, co jsme museli,“ říká k tomu, jak jí kritika války změnila život.

„Pro inteligentního a vzdělaného člověka je cestou snažit se to přežít hlavně kvůli rodině. Abych se z toho nezbláznila, hodně mi pomáhala jóga,“ říká Kurmaševová. Cvičila ji na posteli, když trávila dlouhé měsíce na samotce v ruské vazební věznici v Kazani, kam podle jejích slov poslali někoho na tak dlouho poprvé v historii. Vedle postele měla první měsíce jen padesát centimetrů místa a kontrolu neměla téměř nad ničím.

„Popsat to jedním slovem? Nejistota. Pokaždé, když se otevřely dveře, nevěděla jsem, co mám očekávat a co ode mě čekají oni,“ vzpomíná novinářka. Strach? „Ten jsem měla před vazbou. Nemyslela jsem, že mě zavřou, ale pokaždé, když jsem jezdila do Ruska nebo cestovala, měla jsem strach, že se něco stane. Najednou se to stalo, vzali mě do vazby a ten strach byl pryč.“

V rozhovoru se Světlanou Witowskou popisuje novinářka i poměry v kazaňské vazbě, včetně špatných hygienických podmínek i zdravotní péče. „Ta je minimální. Sledují jen to, aby člověk nezemřel, protože to by pro ně byl problém.“

Kurmaševová vzpomíná i na to, jak před ruskými soudy opakovaně zažívala prodlužování vazby, i jaké bylo srovnat se s tím, že to ještě „na nějakou dobu bude“. Na svobodu se nakonec dostala v srpnu letošního roku v rámci mezinárodní výměny vězňů. „Jsem vděčná Rádiu Svobodná Evropa, že bojovalo za moje osvobození, právníkům ve Washingtonu, mezinárodním institucím a ambasádám různých zemí včetně Česka a ministru Lipavskému, který na tom od prvních dnů mého zatčení pracoval.“