Herečka a vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová se již dvanáct let pře s vydavatelstvím Bauer Media kvůli lživému článku o tom, že v době, kdy Václav Havel umíral, si užívala s milencem v lázních. A hlavně o to, kolik je přiměřené odškodné.

Soudy jí původně přiznaly čtyři miliony korun, které vydavatelství i zaplatilo, ale po zásahu Nejvyššího soudu suma klesla na 1,2 milionu. Havlová však „přeplatek“ odmítá vrátit, a proto žalobě tentokrát čelí ona sama.

Článek o údajném milenci otiskl časopis Pestrý svět z vydavatelství Bauer Media v březnu 2012, tedy tři měsíce po Havlově smrti. Městský soud v Praze Havlové přiřkl odškodné 1,2 milionu korun. Po odvolání ale v roce 2019 sumu výrazně zvýšil Vrchní soud v Praze, který přikázal vydavatelství zaplatit za zcela vylhaný článek plné čtyři miliony.

„Sankce by měla být dostatečně citelnou, aby okruh vydavatelů tzv. bulvárního tisku od podobných zásahů odradila,“ odůvodnil soud uvedené zvýšení. A poukázal na vysoký zisk, kterého vydavatel zveřejněním článku dosáhl, i na to, že článek vyšel krátce po smrti Václava Havla.

Společnost Bauer Media sice zaplatila, ale obrátila se k Nejvyššímu soudu, který vyhověl jejímu dovolání. A konstatoval, že peněžité zadostiučinění by mělo odčinit neoprávněný zásah do osobnostních práv, ale nemělo by mít sankční či likvidační funkci. Rozhodnutí Vrchního soudu proto zrušil.

Vrchní soud pak ve druhém kole potvrdil původní verdikt Městského soudu v Praze, který Havlové přiznal 1,2 milionu. Havlová se pokusila verdikt zvrátit a podala dovolání, to ale Nejvyšší soud před dvěma lety odmítl.

Vydavatelství Bauer Media vzápětí začalo žádat přeplatek zpět, ale Havlová jej odmítala vrátit. Žalobu tak podalo tentokrát vydavatelství. Obvodní soud pro Prahu 6 letos v červnu přikázal, aby sumu 2,8 milionu vrátila. Havlová ale podala odvolání, které měl toto úterý projednat Městský soud v Praze.

Do jednání však překvapivě zasáhl Ústavní soud. U něj už více než rok leží ústavní stížnost Havlové, kterou podala proti poslednímu odmítavému verdiktu Nejvyššího soudu. Právní zástupce Havlové předložil usnesení Ústavního soudu z minulého týdne, kterým zastavil vykonatelnost předchozího rozsudku do doby, než sám v případu definitivně rozhodne. A požádal, aby se i odvolací řízení o vrácení sumy do té doby přerušilo.

Proti tomu protestoval právník vydavatelství Jiří Trunečka. Podle něj je planá obava, že by v případě, kdyby Havlová přece jen uspěla a soudy zase částku zvýšily, peníze nedostala. „Můj klient také okamžitě zaplatil čtyři miliony korun, přestože byl přesvědčen, že tak vysoká částka jí nenáleží,“ poukázal. „Je stále poškozován, částku 2,8 milionu měl mít již více než tři roky zpět,“ dodal s tím, že rozhodnutí, že Havlové náleží „jen“ 1,2 milionu korun, je stále pravomocné.

„Bauer Media je v likvidaci, a pokud by moje klientka peníze vrátila, tak už by je v případě, že verdikt zvrátíme, nemusela dostat zpět,“ obává se naopak Vyskočil, který připomněl, že divizi časopisů v roce 2018 koupilo vydavatelství Mafra. Názor Nejvyššího soudu, že odškodné nemá mít i sankční úlohu, byl navíc podle Vyskočila aktuální judikaturou Ústavního soudu překonán.

Předsedkyně senátu Naděžda Zachystalová mu nakonec dala za pravdu a celé řízení přerušila. Podle ní je rozhodnutí Ústavního soudu pro ni závazné.

Pokud přitom Havlová u Ústavního soudu nakonec neuspěje, hrozí jí, že bude platit mnohem víc. A to o úroky, které jsou v případě, že o nich rozhoduje soud, většinou výrazně vyšší než obvyklé.