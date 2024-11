Česká ekonomika vzrostla ve 3. čtvrtletí letošního roku meziročně o 1,3 procenta. Oznámil to v pátek Český statistický úřad (ČSÚ) ve zpřesněném odhadu, kterým potvrdil svůj předběžný odhad z konce října. Mezičtvrtletně stoupl hrubý domácí produkt (HDP) o 0,4 procenta. V tomto případě úřad svou dřívější predikci vylepšil o 0,1 procentního bodu.

„Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu HDP ve 3. čtvrtletí rostoucí výdaje na konečnou spotřebu domácností a změna stavu zásob,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Negativně na výsledek působila tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně o 2,5 procenta, z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností se zvýšily o 2,2 procenta. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí stouply o tři procenta.

Tvorba hrubého fixního kapitálu klesla v porovnání s loňským třetím kvartálem o 0,8 procenta. Meziročně klesly investice do obydlí i do informačních a komunikačních technologií a ostatních strojů a zařízení. Naopak vzrostly investice především do ostatních budov a staveb a dopravních prostředků.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách 121,8 miliardy Kč, což bylo o 29,9 miliardy více než ve stejném období předchozího roku. Vývoz vzrostl o čtyři procenta, přičemž vývoj nejvíce ovlivnil růst exportu elektrických a optických přístrojů a motorových vozidel. Dovoz v meziročním porovnání stoupl o 3,4 procenta.