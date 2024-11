Stres potkává všechny organismy na planetě a zajišťuje jejich přežití, říká vědkyně a expertka na zkoumání stresu Lucie Ráčková, která měřila jeho působení například na polární misi na Antarktidě. Ráda by ale zkoumala i stres lidí, kteří míří do vesmíru. „Lidská chyba způsobená stresem je činitelem různých nehod, které mohou mít dramatické dopady.“

Rychlejší tempo, různé stimuly a nároky. Podle vědkyně se stres v dnešní době dotýká úplně každého a má jasně negativní dopad na naše zdraví. „Světová zdravotnická organizace označuje stres za epidemii dnešní doby. Od té doby, co jsme se tak nějak zbavili úmrtnosti na běžná infekční onemocnění, přišla úmrtí na chronické neduhy a stres je jedním z faktorů, který významně napomáhá tomu, že se náš organismus ‚obnošuje‘.“

Zajímavé je podle ní pozorovat třeba to, jak na konkrétní událost různí lidé rozdílně reagují. „Budou povodně a někteří lidé na to budou reagovat velmi negativně a budou z toho mít trauma, které si ponesou dlouhou dobu, ale pak budete mít člověka, který prožije to stejné, ale třeba to pro něj nebude až tak negativně zasahující. A vy se budete ptát, jak je to možné,“ dává příklad Ráčková.

Vědkyni překvapil například fakt, že při pobytu na izolované polární stanici na Antarktidě se hodnocení stresu mezi lidmi, kteří na ní pobývali, snížilo. „Je otázka, čím to je. Jestli to je třeba tím, že život tam byl trochu jednodušší, anebo jestli za to mohou i nějaké ostatní podmínky, jako byl tamější kolektiv a jeho struktura.“

A proč chce zkoumat stres také u zájemců o lety do vesmíru? „U nich je třeba důležité vybalancovat to, aby byli dostatečně pracovně zatížení, ale zároveň musí být jejich pracovní zátěž poskládána tak, aby byla dostatečně stimulující.“