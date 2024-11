Ceny kávy arabica se ve středu na světových trzích dostaly na téměř padesátileté maximum. Mezi důvody jsou problémy v dodavatelském řetězci a obavy z cel, která chce po svém nástupu do úřadu v lednu zavést zvolený americký prezident Donald Trump, uvedl server listu Financial Times (FT). Cena odrůdy arabica vzrostla na 3,18 USD za libru, což je nejvyšší úroveň od roku 1977. Od ledna její ceny vzrostly téměř o 70 procent. Cena odrůdy robusta, která se používá zejména pro výrobu instantní kávy, letos rovněž prudce vzrostla, a to o 85 procent.

Cena růstu tradiční komodity kávy tak investorovi může připomínat „raketu“ posledních týdnů bitcoin – ten letos roste ještě rychleji. A také za ním je třeba hledat nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Byť narozdíl od kávy, kde růst ceny stimulují obavy z dalšího vývoje, u bitcoinu se Trumpovo zvolení naopak pojí s kladným očekáváním.

Letošní horké a suché počasí v Brazílii podnítilo obavy, že produkce tohoto největšího světového producenta arabiky v příští sezoně klesne, což sníží celosvětové zásoby, které jsou už nyní omezené. To se přidává k obavám o dodávky kávových zrn z Vietnamu poté, co klíčový kávový pás postihlo během vegetačního období sucho a na začátku sklizně přišly naopak silné deště, připomněla agentura Bloomberg.

V dodavatelském řetězci podle Bloombergu prodejci zvýšili ceny a zrušili slevy, aby ochránili své marže. Společnost Nestlé, největší světový výrobce kávy, v listopadu uvedla, že zvýší ceny a zmenší balení, aby zmírnila dopad dražších kávových zrn.

Pražírny v USA se podle FT dostávají pod tlak na předzásobení, aby včas reagovaly na Trumpův slib, že po svém lednovém nástupu do funkce zavede vysoká dovozní cla. K dalším faktorům podle analytika komoditního trhu z Rabobank Carlose Mery patří nejistota ohledně toho, kdy v Evropské unii začne platit zákaz dovozu výrobků způsobujících odlesňování.

Analytici i prodejci kávy zároveň v poslední době evidují změnu v preferencích při konzumaci kávy, což má rovněž vliv na cenu. Zatímco v minulosti byla podle analytika XTB Jiřího Tylečka instantní káva nejčastější volbou, dnes se lidé více přiklánějí ke kvalitní zrnkové kávě. S rostoucím zájmem o zrnkovou kávu vzrůstá i zájem o domácí kávovary.