Banky jsou podle zátěžových testů České národní banky odolné vůči nepříznivému ekonomickému vývoji. Testy se zaměřily na klimatická rizika včetně toho, jaký dopad bude mít ústup od fosilních paliv a případné dražší energie. Na středeční tiskové konferenci o tom informovali představitelé ČNB při zveřejnění Zprávy o finanční stabilitě.

„Výchozí pozice bankovního sektoru pro zátěžový test je příznivá. Především jeho ziskovost a kapitálové rezervy napomáhají vstřebat déletrvající hypotetické šoky působící na nefinanční podniky a domácnosti v souvislosti s testovanými klimatickými riziky,“ uvedl ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

V nepříznivém scénáři by ekonomika upadla do dlouhé recese, což by vedlo ke značným úvěrovým ztrátám a banky by pro udržení stanoveného kapitálu musely využít část svých rezerv.

„V hypotetickém nepříznivém scénáři by bankovní sektor plnil regulatorní kapitálové požadavky, dopad do kapitálového vybavení bank by však byl výrazný. Velký nárůst úvěrových selhání a dlouhodobé oslabení ziskovosti by si vyžádaly vedle uvolnění proticyklické kapitálové rezervy i využití dalších kapitálových rezerv,“ řekl Holub.

Banky mají podle něj dostatečné rezervy. Kapitálová vybavenost bankovního sektoru zůstává vysoká a odpovídá průměru EU. Banky jsou také dobře připravené na případné likviditní šoky, uvedl. Plní všechny požadavky na kapitál i likviditu s dostatečnou rezervou, což dále posiluje jejich stabilitu, podotkl.

Pokles měnově-politických sazeb způsobil také pokles úrokových výnosů nákladů bank, připomněla ČNB ve zprávě. Nižší sazby mohou ovlivnit ziskovost bank, ale centrální banka neočekává, že by se výrazněji snížila schopnost bank posilovat kapitál z dosažených úrokových zisků.

Situace na finančních trzích se stabilizovala, ale nervozita přetrvává, což dokreslují výrazné reakce trhů i na mírně negativní zprávy. Přetrvává riziko náhlého tržního přehodnocení a propadu cen, který by citelně poznamenal rozvahy finančních institucí a výrazně zvýšil náklady na půjčky a investice reálnému sektoru, uvedla ČNB.

Zpráva o finanční stabilitě hodnotí zdraví domácího finančního sektoru a jeho odolnost vůči nepříznivým šokům. Tento podklad byl pro bankovní radu východiskem pro nastavení takzvané makroobezřetnostní politiky, jejímiž hlavními nástroji jsou kapitálové rezervy bank a horní hranice ukazatelů pro poskytování spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí.

České banky v zátěžových testech ČNB končí dobře opakovaně.