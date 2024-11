Téměř 930 tisíc lidí v České republice má nějakou formu sexuální odchylky. Neznamená to, že lidé s poruchami jsou automaticky násilníci, podle odborníků by ale v rámci prevence potřebovali pomoc. Řekne si o ni ale jen 6,9 procenta z nich – vychází to z průzkumu Národního ústavu duševního zdraví a organizace Czechsex. Muži se běžnému chování vymykají až dvojnásobně častěji než ženy.

U některých z diagnóz byly rozdíly mezi muži a ženami okolo dvou až tří procent, zatímco třeba u nejčastější sexuální odchylky, takzvané biastofilie, tedy touhy po násilném kontaktu, byl rozdíl jen v osmi setinách procenta.

Biastofilie se týká 4,5 procenta lidí a zahrnuje preferenci násilného znásilnění neznámé oběti. Druhou nejčastější formou je frotérismus, kdy lidé tajně osahávají cizí osoby na veřejných místech, a to ve třech procentech případů. S tím má v Česku zkušenost přes jeden a půl milionu žen a téměř 900 tisíc mužů. Přitom ale 94 procent žen a 98 procent mužů nikdy sexuální násilí příslušným orgánům nenahlásí.

Třetí nejrozšířenější odchylkou je nekonsenzuální sadismus, který uvedlo 2,7 procenta respondentů. Mezi další zkoumané odchylky patřily pedofilie, veřejné odhalování a sexuální zájem o dospívající dívky.

„Jsou to poměrně velká a překvapivá čísla,“ uvedla hlavní metodoložka průzkumu Czechsexu Kateřina Klapilová, která ale zároveň doplňuje, že je podporují i zjištění z dalších podobných výzkumů. „Dřívější průzkumy ukázaly, že se parafilní preference pohybují okolo 30 procent. Byl v něm ale zahrnutý i třeba konsenzuální sadomachismus. Ten my jsme ale do výzkumu nezařadili,“ řekla HN vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence Národního ústavu duševního zdraví.

Podle Klapilové je důležité připomínat, že problematické sexuální preference neznamenají to, že se člověk někdy takového chování dopustí, pomoc by ale vyhledat měl. „Potíže, které by vyžadovaly podporu, péči a splňovaly by kritéria pro diagnostikovatelnou parafilní poruchu, udává 30 procent osob,“ vysvětlila vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence NÚDZ Klapilová.

Průzkum Czechsexu se zaměřil i dosud nepodchycená data o výskytu problematického sexuálního chování v online prostoru. Až 39 procent osob má zkušenost s tím, že jim někdo poslal nahé fotky nebo videa a po 31 procentech z nich někdo obnažené fotografie žádal. Přitom šestina z nich se setkala s tím, že dané fotky někdo zveřejnil nebo sdílel online. Podle Kvapilové je důležité ale myslet na to, že ne všechny zmíněné aktivity se děly proti vůli těchto osob.

Organizace spolupracují i s nejznámějšími českými pornostránkami, jako jsou Pornhub, Amatéři, CZ.NIC, s cílem přesměrovat osoby s problematickým chováním k pomoci.

Součástí výzkumu byly i podpůrné skupiny, kam lidé s odchylkami docházeli. Podle primáře Sexuologického ústavu VFN Libora Zámečníka se účastníkům díky terapeutickým skupinám během půl roku zvýšila kvalita života a snížily problémy spojené s ovládáním sexuálních impulzů.

„Navíc se oproti dalším kontrolním skupinám významně snížilo riziko budoucího výskytu problematického či delikventního chování. Výsledky ukazují, že účast parafilních osob na psychoterapeutické spolupráci může být včasnou strategií pro snižování sexuální delikvence a účinnou zdravotnickou prevencí pro péči o duševní zdraví ohrožených cílových skupin obyvatel,“ vysvětlil lékař.