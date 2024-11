Česko není malá země a kdyby to čeští politici uměli, dokázala by lépe využít svých předností v dnešním světě, kde čím dál víc rozhoduje síla. To je jeden ze závěrů, který přináší nová kniha „Probouzení – Kde je místo Česka v měnícím se světě“ hlavního analytika HN Martina Ehla, která právě vyšla.

Autor v knize rozebírá politické i ekonomické souvislosti toho, jak v dnešní době oslabující globalizace stát jako Česko může posilovat svoji mezinárodní i hospodářskou sílu a v závěru odpovídá i na otázku, zda je možné, že v Evropě v příštích letech vypukne velká válka.

