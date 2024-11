Řetězec Tesco letos poprvé neumožní prodej kaprů z kádí před svými obchody. Přidá se tak ke konkurenčním řetězcům Lidl a Billa, které prodej kaprů z kádí nepovolily už v minulých letech. Proti prodeji živých kaprů dlouhodobě vystupují organizace na ochranu zvířat.

„Chceme inspirovat ostatní k odpovědnějšímu a ohleduplnějšímu přístupu. Věříme, že péče a zájem o okolí, kde podnikáme, a hledání udržitelnějších řešení jsou správnou cestou,“ uvedla mluvčí řetězce Iva Pavlousková. Přímo v prodejnách si podle ní zákazníci budou moci koupit už naporcovaného kapra, do nabídky ho řetězec zařadí dva týdny před Štědrým dnem.

Loni poprvé prodej kaprů z kádí před svými obchody nepovolil řetězec Billa, letos v tom bude pokračovat. U Lidlu si zákazníci kapra z kádě nebudou moci koupit třetím rokem. I tyto řetězce odůvodňují své rozhodnutí snahou o odpovědnější podnikání a nabízejí naporcovaného baleného kapra.

Naopak před ostatními velkými obchodními řetězci kádě s kapry budou. „Jedná se o jednu z českých tradic, na kterou jsou zákazníci zvyklí,“ uvedl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík. Prodej kaprů z kádí začíná pár dní před Vánoci, například u Kauflandu letos 17. prosince a u hypermarketů Globus o den později.

Proti prodeji živých kaprů bojuje například organizace Compassion in World Farming. Problémem je podle ní mimo jiné to, že kádě jsou často přeplněné, a ryby tak nemají dostatek prostoru. Kapři ale trpí i při přepravě do kádí nebo následně do domácností. V igelitové tašce a ve vaně mají totiž málo kyslíku, neodborné omráčení jim pak způsobuje velkou bolest. Organizaci se nelíbí ani případné vypuštění ryby zpět do vody, jelikož je ryba podle ní vyčerpaná a dlouho nepřežije. Kampaň na toto téma organizace plánuje i letos, řekla dnes ČTK její zástupkyně Romana Šonková.