Bitcoin zažívá od letošních amerických prezidentských voleb velkou jízdu a svoje překvapení z ní netají ani jeden z mála lidí v Česku, který se kryptoměnám věnuje na vědecké úrovni. A úspěšně. Ladislav Krištoufek z pražské Univerzity Karlovy si letos za své bádání vysloužil od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání Za zásluhy. „Nechci znít jako Karel Gott, ale opravdu jsem to nečekal,“ říká s tím, že jde pro něj, univerzitu i celý obor o velkou věc. V rozhovoru pro HN vzpomíná na svou první práci o bitcoinu před 12 lety, kdy šlo v českém akademickém prostředí o úplnou raritu. Přibližuje, co mu na výzkumu kryptoměn připadá fascinující. Ale mluví také právě o tolik diskutované ceně bitcoinu a o svých očekáváních do budoucna.

Setkáváme se ve dnech, kdy celý kryptosvět řeší cenu bitcoinu. Jste vědec, kryptoměnami se zabýváte převážně z jiného než investičního pohledu, přesto – řešíte teď cenu i vy?

Asi všichni očekávali, že se v reakci na americké volby něco dít bude. Ale že to bude až taková „raketa“, to jsem nečekal. Bitcoin překročil 90 tisíc dolarů, což se ještě před měsícem zdálo jako velmi vzdálená hodnota. Jenom to ukazuje, že očekávání ohledně nového prezidenta – nejen ohledně kryptoměn, ale celkově technologií a start-upů – jsou vysoká.

Jsou ta očekávání oprávněná?

Ty reakce jsou většinou přefouklé a pak je následuje korekce. Ale očekávám opakující se dynamiku, tedy že i když nějaká přijde, najde se nové lokální dno, které bude vyšší než předešlé. Pády v kryptu jsou stále velké ve srovnání s tradičními trhy. I když se dynamika trhu po uvedení bitcoinových ETF trochu mění.

Jak podle vás zareaguje trh ve chvíli, kdy bitcoin překročí psychologickou hranici 100 tisíc dolarů?

Nějakou roli psychologie určitě hrát může. Částečně jsme i my zkoumali, jak se mění dynamika, ať už akcií nebo i kryptoměn, v návaznosti na různé psychologické hranice cen. Velmi pravděpodobně bude kolem této hranice nastaveno také velké množství prodejních příkazů. Překonat ji asi nebude úplně triviální. Na druhou stranu, s ohledem na poslední vývoj se skoro zdráhám cokoli předvídat, protože ten přítok kapitálu je velký. Pořád musíme ale uvažovat v nějakých rozumných mezích, rozhodně bych neříkal, že když prorazíme 100 tisíc, tak další hranice je milion.

