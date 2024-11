Přes klesající preference v průzkumech veřejného mínění je předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přesvědčena o účasti své strany v příští vládě. „Na průzkumy nehledím, považuji je za něco jako pro sportovce trénink. A ty hodnotíme až podle výsledku v zápasech,“ říká předsedkyně sněmovny v rozhovoru pro Spotlight.

Je si jistá úspěchem stávající koalice s ODS a KDU-ČSL. „Výchozí pozice je velmi dobrá k tomu, abychom volby příští rok vyhráli,“ myslí si Pekarová Adamová.

Průzkumy veřejného mínění, které se například v roce 2021 mýlily, by proto nepřeceňovala. „Naopak nám dávají zpětnou vazbu, na čem máme lépe pracovat, co máme dělat jinak,“ tvrdí. Stejně jako nízké preference postrádají vládní strany i důvěru voličů.

Důvěru ve společnosti nezvyšují ani sliby premiéra Petra Fialy, které vláda porušila. Koalice například slibovala, že nebude zvyšovat daně nebo věk odchodu do důchodu.

„Situace se změnila válkou, povodněmi a energetickou krizí, kterou jsme my nezpůsobili, ale která je holým faktem a řešit jsme ji museli,“ říká Pekarová Adamová. Zvýšení daní pak vysvětluje slíbenou konsolidací veřejných financí. „Chováme se odpovědně a udělali jsme to tak, aby to společnost zasáhlo rovnoměrně, abychom ve společnosti udrželi sociální smír.“

Mezi další předvolební sliby, které se doposud nenaplnily, patří také navýšení koncesionářských poplatků. Novelu aktuálně ve sněmovně čeká druhé čtení, brzdou pro plynulé přijetí je však podle Pekarové Adamové obstruující opozice. „Andrej Babiš kritizoval sněmovnu, že je to žvanírna, aby z ní sám udělal takovou žvanírnu, která nemá obdoby.“

Pro zvýšení koncesionářských poplatků ale podle Pekarové Adamové udělá vláda maximum. „Nechceme dopadnout jako na Slovensku, kde tamní Ficova vláda destruuje média veřejné služby. Jednoznačně jsme na začátku působení ve vládě řekli, že je to pro nás priorita, a tak i učiníme,“ tvrdí předsedkyně strany.

Mezi předvolební priority TOP 09 patřila také ochrana klimatu, vzhledem k událostem posledních měsíců se ale priority vlády přesunuly. „Musíme být schopni se přizpůsobit, třeba v případě bezpečnosti, která je nyní největším tématem. Musíme na ni mít kapacity, a to i ty finanční, abychom byli schopni modernizovat armádu,“ dodává Pekarová Adamová. Aktuální priority vlády se tak podle ní přesunuly zcela jednoznačně na ekonomická témata.