Nejzápadnější české město Aš vyčíslilo finanční dopady případného přijetí návrhu speciálního zákona na pomoc této hospodářsky a sociálně postižené oblasti. Takzvaný lex Aš by po vzoru například Německa umožnil ve městě, kde drtivá většina mladých uvažuje o odchodu, vznik speciálních zón. V nich by například firmy platily nižší daně. Školy by navíc mohly snížit počty žáků ve třídách nebo zvýšit platy učitelům. Vzrostly by i mzdy dalších chybějících profesí, například lékařů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Aš prosazuje nový zákon, který by městu, odkud prchají obyvatelé, pomohl.

Nechala si zpracovat dopadovou studii, na kolik by výjimečná opatření, jako třeba nižší daně, přišla.

Co má být podstatou pomoci, kolik by stát vydal a kolik získal? A jsou tomu politici nakloněni?