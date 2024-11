Nezaměstnanost v Česku se po zářijovém nárůstu na 3,9 procenta snížila letos v říjnu opět na 3,8 procenta. Takový byl podíl lidí bez práce i během letošního července a srpna. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Úřad práce ČR. Počet nezaměstnaných klesl v říjnu meziměsíčně o 1 902 lidí na 289 003. Volných míst naopak oproti září přibylo o 1 318 na 265 972. Meziročně ale nezaměstnanost stoupla, loni v říjnu činila 3,5 procenta. Bez práce bylo tehdy asi 261 tisíc lidí a volných míst bylo přes 280 tisíc.

Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na pracovních úřadech byl v říjnu asi o 23 tisíc vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Převis poptávky nad nabídkou práce trvá podle úřadu již jedenáctý měsíc v řadě.

Z jednotlivých regionů byla nejvyšší nezaměstnanost v říjnu v Ústeckém kraji se 6,1 procenta. Naopak nejnižší byla v Praze, a to 2,8 procenta. Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Mostecku, kde dosáhla 8,4 procenta. Více než osmiprocentní byla ještě také na Karvinsku. Nejnižší podíl nezaměstnaných naopak Úřad práce zaznamenal v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,4 procenta lidí. Pod dvě procenta se podíl nezaměstnaných dostal také v okrese Praha-západ.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v říjnu v průměru 1,1 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 10,5 uchazeče na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadalo na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří by mohli ihned nastoupit do práce, tak bylo v říjnu na území ČR celkem 266 468.