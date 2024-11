Plány pražského dopravního podniku na elektrifikaci linky do zoologické zahrady vzaly za své. Ještě na konci září požádal o ekologické povolení EIA, na začátku listopadu ho ale zase stáhl – v systému vydržela žádost pouhých 50 dnů.

To je na poměry ekologického řízení EIA značně nezvyklý postup. Dochází k němu spíše jen v případech, kdy je potřeba v dokumentaci něco upravit. Podle zjištění HN ale dopravní podnik s plány na trolejbus do zoologické zahrady končí úplně.

Z veřejného záznamu v systému není důvod vůbec jasný. „Dne 5. 11. 2024 obdržel příslušný úřad žádost oznamovatele záměru o ukončení procesu,“ uvedl v jediném dokumentu vedoucí příslušného oddělení na pražském magistrátu.

Zdroj obeznámený s případem HN řekl, že příčinou ukončení byly neshody s městskou částí Praha-Troja: „Místním začalo po té žádosti vadit, že by měly být nad silnicí troleje a občas nějaký sloup. Městská část k tomu hned poslala na magistrát připomínky a vyžádala si rozsáhlé posuzování dopadů na krajinný ráz, což by to schvalování hodně zkomplikovalo a protáhlo na několik let.“

Důvody následně nepřímo potvrdil HN i technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský. „Ano, víceméně jsme ten záměr vzdali. Městská část Praha-Troja o ten projekt nemá zájem, nebudeme v něm tedy pokračovat,“ řekl HN v první reakci.

Dopravní podnik předpokládal, že se trolejbusová trať bude stavět v letech 2026 až 2028. Využít na ní chtěl obří tříčlánkové vozy, které teď jezdí coby linka 59 na letiště a časem je má nahradit kolejová doprava.

Podle původního plánu mělo jít o takzvaný parciální provoz – část trasy s napájením z troleje, část na baterie. Trolejové vedení mělo podle předloženého projektu začínat severně od nového Trojského mostu po křižovatku s ulicí Pod Havránkou, dohromady asi 1150 metrů vedení. Podíl trasy, kde se mělo vozidlo nabíjet, byl okolo jedné třetiny. Hlavní část dobíjení byla plánovaná v koncové stanici Nádraží Holešovice.

Starosta městské části Tomáš Bryknar (nestr.) řekl, že původně počítal s daleko menším podílem trolejí. „My jsme říkali, že před historickými objekty jsou pro nás troleje nepřijatelné. Když jsme se o tom před třemi lety s dopravním podnikem bavili, získali jsme z toho úplně jinou představu, že to bude tak 200–300 metrů před křižovatkou na hlavní trasu,“ řekl HN Bryknar. „No a pak jsme viděli ty plány a natahali dráty až k vinici svatá Klára, což je nepřijatelné,“ dodal.

Nakonec tak zůstanou v Troji klasické autobusy se spalovacím motorem. Městskou část to už ani netrápí, řekl starosta. „V kontextu toho, jak to tady vypadá s dopravou, mi to ani vlastně nevadí. Jsou tu dlouhé kolony osobních aut, projede jich tu 13 tisíc. Ten autobus potom už neznamená velké zhoršení,“ dodal.