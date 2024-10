Fotbalový klub SK Slavia Praha si před 132 napsala do zakládajících stanov, že „bílá je čest, červená krev“. Dnes však červenobílí lídři fotbalové ligy nastoupili do zápasu proti Dukle Praha mimořádně jen v bílých trikotech. V sešívané kombinaci červená chyběla, což mělo upozornit na to, že životodárná tekutina chybí v českých nemocnicích a nedostává se ani nových pravidelných dárců.

Těch by podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) mělo být v Česku alespoň 300 tisíc. Statistiky však ukazují, že u nás daruje v nemocničních transfúzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve. Prvodárců by mělo být 35 tisíc ročně, ve skutečnosti jich je zhruba o pět tisíc méně – nedaří se tak pokrýt přirozený úbytek dárců daný věkem či nemocemi. Nedostatek se negativně projevuje na zásobování krví a vede i k odkládání některých zdravotnických výkonů. Situace se v posledních letech zhoršuje.

Zbývá vám ještě 70 % článku