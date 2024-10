Málokdo věřil, že Cermat, který připravuje přijímací zkoušky na střední školy a maturity, zvládne za rok elektronizovat systém přijímacího řízení na střední školy. Ředitel instituce Miroslav Krejčí se přesto do tohoto úkolu pustil. Spuštění se nakonec kvůli chybě o den odložilo, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) se za něj však postavil a nakonec jeho práci řada odborníků na IT vyzdvihla, a někteří ho dokonce navrhovali na státní vyznamenání. Ne však zaměstnanci Cermatu. Kvůli vleklým sporům s nimi Krejčí ke konci října po dvou letech v úřadu rezignuje. Modernizaci IT systémů se bude věnovat v nové funkci přímo v resortu školství.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co otřáslo Cermatem a jak spory ředitel Krejčí řešil.

Jaké změny ředitel Cermatu v instituci provedl, co předcházelo jeho nástupu do funkce.

Jak se promění příští rok přihlašování na střední školy.