Vědci si často stěžují, že jakmile jdou na jejich práci peníze z evropských dotací, obnáší to složité papírování. Nyní akademička z Univerzity Karlovy upozornila na případ, který se vymyká i tomu, na co jsou běžně zvyklí. Když si chtěla v rámci výzkumu koupit letenku, musela kvůli dotaci kromě běžného srovnání nabídek leteckých společností také prověřit skutečné majitele vybraných aerolinek, a to přes placenou službu.

„Prověření trvá zhruba sedm dní. Je otázka, zda po takové době bude průzkum trhu stále ještě relevantní,“ popsala na sociální síti X svou frustraci z administrativy historička Hana Kubátová z Fakulty sociálních věd UK.

Univerzita takový postup svým zaměstnancům doporučuje kvůli tomu, že je povinna prověřovat, zda se na její dodavatele či poddodavatele a jejich skutečné majitele nevztahují mezinárodní sankce. Což se tedy vztahuje i na cestování v rámci výzkumu. Pražská univerzita není jedinou školou, která složité dokazování vyžaduje. Jak přitom upozorňují státní úředníci, akademici si postup dělají výrazně obtížnější a nákladnější, než je třeba.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak univerzita zdůvodňuje, že akademici musí před nákupem letenek podstupovat tak složitý proces.

Proč to podle ministerstva pro místní rozvoj není nutné.

Kde je obecný problém a jak by se to mělo zlepšit.