Není úplně obvyklé, že by se tak často dařilo převádět výsledky akademické práce do byznysu. Týmu kolem Martina Sasky z Fakulty elektrotechnické ČVUT se to daří. Naposledy uspěl s dronem, který dokáže velmi rychle, přesně a hlavně bezpečně chytat jiné – nepřátelské – drony. Využití má především v obraně letišť, věznic či elektráren. Univerzita na vývoji spolupracuje s firmou Eagle.one a oficiálním spinoutem Fly4Future (firma, která umožňuje využít objevy, které vznikly na univerzitě). Díky tomu dnes „lovce dronů“ využívá více než desítka klientů. A v plánu je další rozvoj.

