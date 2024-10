V kauze sportovních dotací pražského magistrátu uznal v pondělí soud vinnými tři z devíti obžalovaných: exministra bez portfeje Karla Březinu (dříve ČSSD) a dvě úřednice z magistrátního odboru volného času a sportu – šéfku odboru Soňu Fáberovou a vedoucí oddělení sportu Danu Šachovou. Březinovi i Fáberové uložil tříleté vězení a šestiletý zákaz vykonávání funkcí ve veřejné správě spojených se správou majetku, Šachovou potrestal tříletou podmínkou a čtyřletým zákazem činnosti. Naopak obžalované členy Březinovy hodnotící komise soud osvobodil, a to včetně současných pražských zastupitelů Jana Wolfa (KDU-ČSL) a Stanislava Nekolného (ANO).

Březina, Fáberová a Šachová podle rozsudku v roce 2018 jednali společně jako spolupachatelé v úmyslu způsobit škodu na majetku hlavního města. Soud škodu vyčíslil na 5,75 milionu korun a stanovil trojici povinnost společně tuto částku hlavnímu městu uhradit. Březinovi, Fáberové a Šachové navíc uložil peněžité tresty 400 000 korun, 300 000 korun a 200 000 korun.

Předseda hodnotící komise Březina podle soudce svévolně pověřil Fáberovou k vypracování návrhů tak, aby ostatním členům komise zkomplikoval hodnocení. To proto, aby si zajistil přehled o tom, jak si konkrétní projekty stojí. „Činil kroky k ovlivnění soutěžního grantového řízení,“ shrnul soudce. Březina pak podle něj jako člen pražského zastupitelstva hlasoval pro přidělení grantu jednotlivým žadatelům, ačkoliv věděl, že předložený materiál byl zmanipulovaný, a na jeho manipulaci se přímo podílel. Březina vinu odmítá.

„Okamžitě jsme si podali odvolání. Z toho jasně vyplývá, že se závěry zdejšího soudu nesouhlasíme. Nesouhlasíme s hodnocením důkazů a předpokládáme, že o tom budeme mít šanci přesvědčit odvolací soud,“ uvedl bývalý politik. „Hodnocení soudu, které dnes zaznělo, vůbec neodpovídá tomu, jak se celá věc udála.“

Podle něj se jeho komise snažila celý proces přiřazování dotací zefektivnit a zrychlit, protože žádostí o granty přibývalo. U soudu se obhajoval, že v dané době nebyl funkcionářem ani členem žádného pražského sportovního klubu. Také připomněl, že se problematikou financování a podpory sportu zabýval dlouhodobě, a to již v době svého působení jako poradce pro ministerstvo školství. Upozornil na to, že pražská rada i zastupitelstvo měly právo do procesu přidělování dotací kdykoliv zasáhnout a že se tak v jiných letech i stalo. „Jsem přesvědčen o tom, že jsem v této věci naprosto nevinný,“ tvrdí Březina.

Zproštění viny se vedle Wolfa a Nekolného týká také někdejšího šéfa volejbalového svazu Antonína Lébla (ANO), bývalého starosty Ďáblic Miloše Růžičky (STAN), exstarosty Vinoře Františka Švarce (ODS) a starosty Březiněvsi Jiřího Haramula (bezp. za Občané pro Březiněves).

„Nemůžeme prokázat, že se členové grantové komise dopouštěli jednání tak, jak je popsáno v obžalobě,“ konstatoval předseda senátu pražského městského soudu Miroslav Rákosník. „V některých případech se argumentace státního zástupce může jevit jako důvodná, nicméně není podporována důkazy do takové míry, že bychom mohli vyslovit vinu obžalovaných,“ doplnil. Někteří ze členů hodnotící komise byli podle něj na výsledcích grantového řízení zainteresováni, a to buď přímo, nebo z pozice starostů.