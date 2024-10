Po zářijových extrémních přeháňkách, které odložily start cyklistického seriálu Road Classics, se závodníci vrátili na trať v sobotu 19. října v 11 hodin. Podzimní závod přilákal přes 600 cyklistů. Trasa vedla po uzavřených silnicích z Liberce směrem k Jizerským horám a finišovala na vrcholu Ještědu. První ho zdolali závodníci Jan Brňák a Angelika Wróbelová ze sousedního Polska.

Závodníci si mohli vybrat ze dvou typů závodu – klasický závod, kdy se měří čas od startu do cíle, nebo švih. Švih je alternativní formát pro rekreační cyklisty, kterým závod umožňuje po cestě průběžně zastavovat na čtyřech bohatě zásobených občerstvovacích stanicích bez ztráty času. Jejich výsledný čas se měří pouze na třech vytyčených úsecích trasy.

Závod začal v centru města Liberec na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Peloton následně pokračoval do Jizerských hor přes Bedřichov, Jindřichův Důl směrem ke Smědavě, kde část trasy vedla i přes legendární běžkařkou trasu ČEZ Jizerské 50. Závodníci následně pokračovali do Oldřichovského sedla, kde mohla „rekreační“ skupina nabrat síly v jedné z občerstvoven. Trasa dále pokračovala do Kryštofova údolí, odkud se směřovalo dál až k samotnému stoupání na Ještěd.

V závěrečném stoupání se definitivně rozhodlo o výherci mužské kategorie. Jan Brňák (Lawi Stars – Giant) dojel jako první s náskokem 45 sekund před Petrem Fialou (Integray L27 Cycling Team). Jejich napínavý souboj o vítěznou pozici vyvrcholil nečekaným zvratem, když Petru Fialovi během výšlapu spadl řetěz. Aby souboj byl férový, Jan Brňák počkal, až si Fiala dá své kolo do pořádku. Poté se mu podařilo Fialu předjet v posledních 500 metrech před cílovou čárou. Třetí skončil Brňákův týmový kolega Václav Nežerka.

„Petr měl v závodě dvakrát smůlu. Nejdříve mi na panelech vypadl bidon a on se mu musel vyhýbat, což způsobilo, že mu spadl řetěz. Dokázal mě s týmovým kolegou Václavem Nežerkou dojet, ale stálo ho to síly,“ prozradil Brňák. „Na posledním kilometru mu spadl řetěz znovu, a tak jsem usoudil, že bude správné počkat, a předjel jsem ho až v úplném závěru.“

Vítězkou v ženské kategorii byla Polka Angelika Wróbelová (Wattup.pl). Na Ještěd vyjela s náskokem 13 minut na Zuzanu Boháčovou (We Love Cycling). Tímto si připisuje další české vítězství. V létě tohoto roku si také odnesla zlato z Krakonošova cyklomaratonu, který se konal v Trutonově. Třetí na Ještěd dojela Mariana Sopoušková (Ski a Bike Centrum Radotín).

„Tento závod byl pro mě velkým cílem, protože ráda jezdím v horách. Zvažovala jsem i účast na Klínovci, ale bohužel se termínově křížil se závodem v Alpách. Říkala jsem si, že bude dobré, když dojedu na stupních vítězů, ale vítězství mě šokovalo, protože dlouhá sezona už je téměř u konce,“ uvedla vítězka, která svůj úspěch bezprostředně po finiši komentovala polským výrazem „petarda“.

Závod na Ještědu zakončil seriál, který začal 25. května ve Valticích, kde cyklističtí nadšenci poznávali pálavské silnice mezi vinohrady. Druhou zastávkou byly drsné Krušné hory s finišem na jejich nejvyšším vrcholu Klínovci. Na Ještědu se pomyslný kruh závodů uzavřel tam, kde celý projekt loni začal. V sezoně 2025 Road Classics znovu zavítá na české cesty.