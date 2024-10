Před 200 lety se dal postavit dům na základě pár čar na papíře. Dnes je to úplně nemožné, říká architekt Adam Gebrian v debatě Spotlight Public: Dokonalé město. Rozvoji měst podle něj brání například to, jak komplikované je stavební řízení. „Je úplně jedno, jestli je to na papíře, nebo je zdigitalizované. Je to naprostý bordel, kde pálíme neuvěřitelné množství lidské energie,“ tvrdí.

„Na pražské náplavce jsou taková skleněná okna. Dělal je Petr Janda a bylo to 13 let jeho práce, aby je dokázal dostat k dobrému výsledku. Takže tady dobré věci vznikají, ale vznikají navzdory systému a za naprostou cenu krve a úplného vyřízení těch lidí,“ říká k tomu, jak těžké je v českých městech něco měnit, Gebrian.

„Žijeme v takzvaném prostředí nedůvěry, kdy jeden člověk nevěří druhému, a protože mu nevěří, tak mezi ta svoje rozhodnutí vloží padesát různých pojistek,“ vysvětluje architekt.

Pokud jde o zmíněný případ revitalizace prostorů na náplavce v Praze, Gebrian vyzdvihuje iniciativu exprimátorky hlavního města Adriany Krnáčové.

„Křičela v místnosti na čtyřicet pražských úředníků, aby se to stalo. Řvala na ně tak, že jsem se cítil naprosto nepříjemně. Bylo to v létě s vypnutou klimatizací a s nemožností odejít na záchod. Říkala, že to jinak nejde, dokud nebudou souhlasit,“ vzpomíná propagátor architektury.

Gebrian v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou mluví také o tom, že v rozvoji města hraje velkou roli i to, kolik lidí v něm vůbec žije. V centru Prahy je podle něj reálných obyvatel minimum a to se také odráží na jeho podobě.

„Podle mě se docela dobře žije tam, kde bydlí lidé, kterým na tom, jak to tam vypadá, záleží. A musí jich být relativně hodně, protože jakmile jsou v tragické menšině vůči krátkodobým návštěvníkům, tak ztratí citlivost,“ apeluje architekt.